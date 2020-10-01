مجهولون يغتالون عنصراً بـ”قسد” في مدينة البصيرة.. وآخرون يفجرون عبوة ناسفة بسيارة عسكرية في ريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: انفجرت عبوة ناسفة زرعها مجهولون بصهريج مياه تابع لقوى الأمن الداخلي التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، اليوم، في بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي، ما أسفر عن أضرار مادية.

على صعيد متصل، استهدف مسلحان مجهولان بسلاح رشاش، اليوم، عنصراً في قوات سوريا الديمقراطية أمام منزله في مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى مقتله وإصابة طفل كان في موقع الاستهداف.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا منذ شهر تموز/يونيو 2018 وحتى يومنا هذا، ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 589 شخصاً.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 207 مدنيا، من بينهم 15 طفل و11 مواطنة في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 378 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.