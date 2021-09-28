مجهولون يغتالون مواطنين أحدهما عنصر سابق في قوى الأمن الداخلي في ريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور: استهدف مسلحون مجهولون يستقلون دراجة نارية، شابين شقيقين أحدهما يشغل منصب “كومين” وعنصر سابق في جهاز الأمن العام التابعة لـ”قسد”، بالقرب من مسجد الصفاء في مدينة البصيرة في ريف دير الزور الشرقي، ما أدى لمقتلهما بعد نقلهما لتلقي العلاج.

ويأتي ذلك، في ظل نشاط خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” التي تستهدف مدنيين وعسكريين في القوات العسكرية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا منذ شهر تموز/يونيو 2018 وحتى يومنا هذا، ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 802 شخصاً.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة لـ 290 مدنياً، من بينهم 18 طفلًا و15 مواطنة في دير الزور والحسكة والرقة ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 508 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط مئات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.