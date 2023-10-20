مجهولون يغتالون شيخ عشيرة “البو شعبان” بريف حلب الشرقي

محافظة حلب: فارق شيخ عشيرة “البو شعبان” حياته متأثرا بحراح أطيب بها قبل قليل، في استهداف من قبل مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية، في قرية قباسين بريف الباب شرقي حلب، ضمن منطقة “درع الفرات” الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا.

ويأتي ذلك في ظل استمرار حالة الفوضى والفلتان الأمني ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لتركيا.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد بتاريخ 16 تشرين الأول الجاري، انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون في سيارة أمام مقل فصيل فرقة “السلطان مراد” الموالي لتركيا في قرية الغندورة ضمن منطقة “درع الفرات” بريف حلب الشمالي، مما أدى لإصابة قيادي في استخبارات شرطة الغندورة بجراح خطيرة أدت لبتر أحد أطرافه، كما أصيب عنصر آخر جراء التفجير.