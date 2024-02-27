مجهولون يفتحون نيران أسلحتهم على سيارة مدنية في مدينة الباب

محافظة حلب: أصيب شخصان بجروح إثر إطلاق الرصاص المباشر على سيارة كانا يستقلانها من قبل مجهولين يستقلون سيارة نوع “سنتافي”، بالقرب من طريق سوق الهال الجديد بمدينة الباب شمال حلب، ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها”درع الفرات”.

وأشار المرصد السوري في 24 من شباط الجاري، إلى اندلاع اشتباكات مسلحة بين عائلتي “آل سحسول” و”آل حمدان خليل” في قرية الزيادية التابعة لمدبنة أخترين ضمن منطقة “درع الفرات” الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لتركيا في ريف حلب الشمالي، وذلك نتيجة خلاف سابق بين العائلتين، حيث استخدمت أسلحة متوسطة وخفيفة وسط حالة هلع بين صفوف المدنيين ووصول رتل عسكري من قوات الشرطة العسكرية والمدنية لفض الاشتباكات، وسط معلومات عن إصابة مدنيين جراء الاشتباكات.