مجهولون يفجرون مقراً سابقاً لقسد في قرية شرقي دير الزور

محافظة دير الزور: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، قيام مجهولين بتفجير عبوة ناسفة، داخل مبنى “الوحدة الإرشادية” في قرية ضمان شرقي دير الزور، ما أدى لتدميره، يذكر أن المبنى كان مقرا لقوات سوريا الديمقراطية وجرى إخلاءه قبل أسبوع من الآن.

وأشار المرصد السوري أمس، إلى انفجار عبوة ناسفة لحظة مرور سيارة عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية في بلدة الهرموشية، في ريف دير الزور الغربي، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية، في حين، عُثر على جثة مواطن، مقتول رميًا بالرصاص على يد مجهولين، بحسب نشطاء المرصد السوري، وذلك في قرية الجاسمي بريف دير الزور الشمالي.