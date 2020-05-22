مجهولون يفجرون مقر سابق لـ”الدفاع الذاتي” شرق دير الزور.. و”قسد” تعتقل شبان في بلدة الشحيل

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مسلحين مجهولين، عمدوا إلى تفجير بناء كانت قوات “الدفاع الذاتي” تتخذه مقراً لها في بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي، على صعيد آخر، اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية عدة شبان كانوا يسبحون في قناة الري ببلدة الشحيل شرق دير الزور، دون معلومات عن أسباب الاعتقال حتى اللحظة.

وكان المرصد السوري أشار يوم أمس، إلى أن طفل استشهد وأصيب أكثر من 15 شخصا بينهم أطفال ونساء، إثر انفجارين متتاليين استهدفا سوق مدينة البصيرة شرق دير الزور، حيث انفجرت عبوة ناسفة، وتبع الانفجار الأول انفجار ثان ناتح عن دراجة نارية مركونة بالقرب من موقع التفجير، ما تسبب في وقوع خسائر بشرية، تزامنا مع تجمع المواطنون لتفقد الخسائر في الانفجار الأول.