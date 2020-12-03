مجهولون يقتحمون مبنى خدمياً شمالي حلب.. والفصائل الموالية لتركيا تضبط سيارة معدة للتفجير بالقرب من مدينة إعزاز

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: ضبطت الفصائل الموالية لتركيا سيارة معدة للتفجير بالقرب مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، وفق ما أفادت به مصادر أهلية.

على صعيد متصل، اقتحم مجهولون مبنى خدمي في بلدة صوران “دائرة السجل المدني في صوران بريف حلب الشمالي الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا، وكسروا محتوياته، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان نشر، قبل ساعات، بأن “شعبة مخابرات إعزاز” في مدينة إعزاز شمالي حلب، داهمت مقراً لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في المدينة، وتمكنت من اعتقال ثلاثة من أفرادها.