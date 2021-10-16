مجهولون يقتحمون مستشفى في ريف دير الزور ويطلقون النار على أحد الأطباء فيها

محافظة دير الزور: اقتحم مسلحون مجهولون، مستشفى الجراحة العامة وسط مدينة الشحيل في ريف دير الزور، وأطلقوا الرصاص تجاه أحد الأطباء من أبناء قرية محكان في ريف دير الزور، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.

وكان المرصد السوري قد وثق، اليوم، مقتل شخصين أحدهما عنصر في قوات سورية الديمقراطية، وأصيب 4 آخرين، في اقتتال عائلي، نتيجة ثأر قديم تجدد في قرية المويلح في ريف دير الزور.

ووفقًا للمصادر فإن اشتباكات بالأسلحة جرت بين العائلتين ،صباح اليوم في منطقة أبو النيتل شمال دير الزور ، في حين تدخلت “قسد” وأوقفت الإقتتال بدون خسائر من الطرفين.