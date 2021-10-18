مجهولون يقتحمون مقرًا لفصيل مقاتل ويسرقون رشاش ثقيل منه

محافظة إدلب: اقتحمت مجموعة مسلحة مجهولة، مقرًا لفصيل جيش العزة ضمن الفصائل المقاتلة العاملة في إدلب، قرب بلدة المسطومة على طريق إدلب- أريحا في ريف إدلب، وتمكن المهاجمون سرقة رشاش 23، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.

وفي 11 أكتوبر، قُتل شاب وهو طالب جامعي من أبناء ريف إدلب، أمس، على يد مسلح، وذلك في الأراضي الزراعية في قرية المغارة بجبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، حيث قالت المصادر بأن الشاب قتل بسبب ثأر قديم.

ويأتي ذلك مع استمرار الفوضى المصحوبة بالفلتان الأمني ضمن مناطق سيطرة هيئة “تحرير الشام” وباقي المناطق السورية باختلاف القوى المسيطرة عليها.

نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان في المنطقة آنفة الذكر، وثقوا استشهاد ومصرع ومقتل 72 شخصًا منذ مطلع العام 2021 الجاري، ممن قضوا جميعاً بتفجير مفخخات وعبوات ناسفة وإطلاق نار واختطاف وقتل ومن ثم إلقاء الجثث في مناطق منعزلة في إدلب بالدرجة الأولى ثم الأرياف المحيطة بها بدرجة أقل كحلب وحماة واللاذقية.