مجهولون يقتلون سائق “سيارة أجرة”.. وآخرون يحاولون سرقة مزرعة أبقار في ريف السويداء

محافظة السويداء: عثر على جثة شاب مقتولًا في بلدة الغارية في ريف السويداء، بعد أن سرق القاتلون سيارته التي يعمل عليها “سيارة أجرة”، ليلًا ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة، وعثر الأهالي على جثته بالقرب من بئر الفروان الواقع جنوبي بلدة الغارية، حيث يعمل حارس للبئر.

وفي البلدة ذاتها، حاول مسلحون مجهولون سرقة مزرعة أبقار شمالي البلدة، بعد تعطيل كاميرات المراقبة، في حين استطاع الحارس التواصل مع أهالي البلدة لمساندته، ما أدى إلى هروب المسلحين إلى جهة مجهولة.

وفي سياق آخر، تجمع عشرات الشبان من مختلف العائلات من أبناء مدينة السويداء، أمس، وانطلقوا باتجاه مدارس المدينة، للمحافظة على الأمن والاستقرار، والقبض على مروجي المخدرات والمخلين بالآداب العامة.