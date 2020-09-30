 مجهولون يقتلون طفلاً بالتزامن مع اغتيال عنصر سابق في تنظيم “الدولة الإسلامية” في درعا البلد

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: استشهد طفل برصاص مسلحين مجهولين أثناء اغتيال شاب في مدينة درعا البلد، اليوم.

وفقاً لمصادر المرصد السوري، استهدف مسلحون مجهولون شاباً عمل سابقاً مع تنظيم “الدولة الإسلامية”، ويتهم بتنفيذ عمليات اغتيال في المنطقة عقب التسوية، ما أدى إلى مقتله واستشهاد الطفل الذي كان في موقع الاستهداف.

وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 690 ، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 457 ، وهم: 126 مدنيا بينهم 12 مواطنة، و16 طفلاً، إضافة إلى 210 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و81 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و23 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 22 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”