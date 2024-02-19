مجهولون يقتلون طفلا داخل منزله بحي المشيرفة بالحسكة

محافظة الحسكة: قتل طفل يبلغ من العمر 15 عاماً في هجوم لمسلحين على منزله في حي المشيرفة بمدينة الحسكة، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة، ولاتزال دوافع الجريمة غير معروفة حتى اللحظة.

وبذلك، يكون المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد وثق 8 جرائم قتل بشكل متعمد ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” منذ مطلع العام 2024، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ماتزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحية تلك الجرائم 10 هم: 7 رجال، و2 طفل و1 سيدة توزعوا على النحو التالي:

– طفلان في الحسكة

– رجل وسيدة في دير الزور

– 5 في الرقة

– شاب في منبج