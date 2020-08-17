 مجهولون يقتلون لاجئا عراقيا في “دويلة الهول” في ريف الحسكة

قتل مجهولون لاجئا عراقيا يبلغ من العمر 25 عاما بواسطة مسدس، أمس، في الفيز الثالث المخصص للاجئين العراقيين في “دويلة الهول” في ريف الحسكة الجنوبي الشرقي، دون معرفة الأسباب لذلك.

وكانت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان أفادت، في 4 حزيران الفائت، بأن نساء متشددات من عوائل تنظيم “الدولة الإسلامية” أضرمن النيران في 4 خيام داخل مخيم للاجئين العراقيين في “دويلة الهول”، مما أدى إلى نشوب حريق تمكنت فرق الإنقاذ من إخماده.

وأشار المرصد السوري، في 12 حزيران الفائت، بأن قوات “الأسايش” بدأت حملة أمنية ضمن مخيم “الهول” الذي يضم عوائل تنظيم “الدولة الإسلامية” في الريف الجنوبي الشرقي من محافظة الحسكة.