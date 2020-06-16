مجهولون يقتلون 4 من الرعاة ويسلبون أغنامهم ضمن مناطق نفوذ قوات النظام شرق الرقة

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن مسلحين مجهولين يعتقد أنهم من تنظيم “الدولة الإسلامية” قتلوا 4 أشخاص من الرعاة وسلبوا أغنامهم وأضرموا النيران في المحاصيل الزراعية، في منطقة بادية الغانم العلي الواقعة ضمن مناطق نفوذ قوات النظام والمسلحين الموالين لها شرق محافظة الرقة.

ورصد المرصد السوري مقتل 5 أشخاص من أبناء قرية الطريف على يد مجهولين، في 20 نيسان/أبريل الفائت، أثناء بحثهم عن مادة الكمأة بالقرب من جبل البشري غرب مدينة دير الزور والذي يخضع لسيطرة قوات النظام والمليشيات الموالية لها من جنسيات أجنبية.

وكان المرصد السوري رصد في الرابع من نيسان، مجزرة جديدة بحق المدنيين ضمن مناطق نفوذ قوات النظام والمليشيات الموالية لها في البادية السورية، حيث عمد مسلحون مجهولون إلى مهاجمة مساكن تقيم بها عوائل مدنية في منطقة المسطاحة قرب معدان عتيق بريف الرقة، واختطفوا 7 مواطنين بينهم امرأة بعد إضرام النيران بمنازلهم، عقب ذلك قام الخاطفون بقتل المدنيين السبعة ورميهم في المنطقة، جدير بالذكر أن قوات النظام والمليشيات الموالية لها لم يعطوا الأمر أي أهمية على الرغم من مشاهدتهم للحرائق أثناء اندلاعها، فيما لم ترد معلومات مؤكدة حتى اللحظة عن هوية الفاعلين وسط اتهامات للمليشيات الموالية للنظام السوري بارتكاب المجزرة