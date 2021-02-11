مجهولون يلقون قنبلة على مركز “الأسايش” في مدينة الرميلان 

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رمى مجهولون يستقلون دراجة نارية، قنبلة داخل سور مركز “أسايش” بالقرب من مدخل مدينة الرميلان (كركي لكي) بريف الحسكة، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية، دون تسجيل خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، ليل أمس، انفجار عبوة لاصقة بسيارة تابعة “لمؤسسة الإسكان” التابعة بدورها لـ”الإدارة الذاتية”، وذلك في حي الناصرة ضمن مدينة الحسكة، ما أدى لأضرار مادية دون معلومات عن خسائر بشرية.

يذكر أن قوات “قسد” مدعومة بـ”التحالف الدولي” نفذت قبل أيام، حملات مداهمة واعتقالات في ريف الحسكة استهدفت خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في ريف الحسكة.