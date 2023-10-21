مجهولون ينتحلون صفة “التنظيم” يهاجمون صاحب محطة لتنقية المياه بريف دير الزور

محافظة دير الزور: استهدف مسلحون مجهولون ينتحلون صفة عناصر “التنظيم” بالأسلحة الرشاشة، منزل مواطن رفض دفع “الزكاة” وهو صاحب محطة تنقية مياه الشحيل الكبرى ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية واقتصرت الأضرار على الماديات.

يشار بأنها ليست المرة الوحيدة التي يتعرض لها المواطن للاستهداف بسبب رفضه دفع الزكاة.

ويأتي ذلك في ظل الفوضى والفلتان الأمني المستشري في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

وأشار المرصد السوري في 19 تموز الفائت إلى أن شخصين ينتحلان صفة خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، اقتحما منزلا في بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي، بغرض عملية إجباره على دفع الإتاوة، في حين تمكن صاحب المنزل من إلقاء القبض على أحدهما، بينما تمكن الآخر من الفرار.

وبحسب المعلومات فإن الشخصان كانا قد طلبا من صاحب المنزل سابقا، دفع مبلغ مالي قدره 8000 دولار أمريكي كإتاوات لتنظيم “الدولة الإسلامية” وبعد رفض صاحب المنزل دفع المبلغ حاولوا مهاجمة منزله ليلة أمس، وعقب الحادثة طالب وجهاء البلدة بإطلاق سراح الشخص الذي قبض عليه صاحب المنزل، وتحملهم مسؤولية سلامة الأخير من التعرض له لاحقاً.