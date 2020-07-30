مجهولون ينفذون عملية سطو على سيارة تحمل أموالا لفيلق الشام قرب معبر دير بلوط غرب عفرين

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن مجهولين اوقفوا سيارة تتبع لفيلق الشام الموالي لتركيا قرب قرية المحمدية التي تتصل مع معبر دير بلوط، وسرقوا كتلة الرواتب والمصاريف الشهرية التي تزيد عن 20 مليون ليرة تركية، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.

يذكر أن الفرقة 23 الموالي لتركيا تنتشر في القرية إضافة إلى تواجد حواجز أمنية لفيلق الشام قرب المعبر.

وكان المرصد السوري رصد، في 26 تموز/يوليو، إعادة افتتاح المعابر الواصلة بين مناطق الفصائل الموالية لتركيا في ريف عفرين مع مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام والفصائل في دير بلوط والغزاوية في ريف إدلب، بعد إغلاقها من قبل فيلق الشام، بسبب الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس “كورونا”.