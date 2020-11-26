مجهولون يهاجمون حاجزاً لقوى الأمن الداخلي في ريف دير الزور

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أطلق مسلحون مجهولون النار من أسلحتهم الرشاشة على حاجز لقوى الأمن الداخلي المتمركز بالقرب من السوق الشعبي في بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي، دون تسجيل إصابات

وهاجم مسلحون مجهولون، حاجزاً أمنياً لقوات سورية الديمقراطية في بلدة الطيانة بريف دير الزور الشرقي، في 25 نوفمبر/تشرين الثاني، واشتبكوا مع عناصر الحاجز، ما أسفر عن مقتل عنصر من “قسد”، فيما لاذ المسلحون بالفرار إلى جهة مجهولة.