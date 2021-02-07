مجهولون يهاجمون حاجزًا لـ”قسد”.. والأخيرة تضبط سيارة معدة للتفجير في ريف دير الزور 

محافظة دير الزور-المرصد السوري لحقوق الإنسان: هاجم مسلحون مجهولون نقطة عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية، في بلدة الشحيل واشتبكوا مع عناصر النقطة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وفي سياق ذلك، شنت “قسد” حملة تمشيط في المنطقة المجاورة لنقطتها العسكرية.

على صعيد متصل، تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من ضبط سيارة مفخخة داخل مغسلة سيارات، في بلدة محيمدة بريف دير الزور الغربي، كانت معدة لاستهداف تجمعاتها في المنطقة.

وكان المرصد السوري قد رصد، إطلاق مسلحين مجهولين النار على عنصر في قوات سوريا الديمقراطية من أبناء بلدة حطلة شمال مدينة دير الزور، اليوم، في بلدة محيميدة بريف دير الزور الغربي، ما أدى إلى مقتله.

ويأتي ذلك، في إطار استمرار الفوضى وانتشار خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” ضمن مناطق نفوذ “قسد”.

وكان المرصد السوري قد وثّق، أمس، مقتل سيدة وإصابة زوجها جراء استهدافهما من قبل مسلحين مجهولين يستقلون سيارة نوع “فان”، في بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي.