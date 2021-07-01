مجهولون يهاجمون حاجزًا لقوات النظام ويقتلون أحد ضباطه في ريف درعا

محافظة درعا: قُتل ضابط برتبة ملازم في قوات النظام، جراء استهداف نقطة عسكرية للفرقة الرابعة المتمركزة في بلدة نهج بريف درعا الغربي بالرصاص من قبل مسلحين مجهولين.

ووفقًا لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 1128 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 770، وهم: 221 مدنيًا بينهم 13 مواطنة، و22 طفل، إضافة إلى 355 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و 136 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و27 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 31 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.