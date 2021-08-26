مجهولون يهاجمون حاجز عسكري لـ”قسد” في ريف دير الزور.. وآخرون يقتلون مواطن في ريف الحسكة

استهدف مسلحون مجهولون حاجز الحديقة التابع لقوات سوريا الديمقراطية، في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي بالأسلحة الرشاشة،

وفي سياق ذلك، استقدمت “قسد” تعزيزات عسكرية، وداهمت المنازل المحيطة بالحاجز واعتقلت شبان في المنطقة.

على صعيد متصل، قتل مواطن من أبناء قرية الحصين بريف ديرالزور الشمالي، على طريق قرية الاشيطح بريف بلدة المركدة جنوب الحسكة، على يد مسلحين مجهولين دون معرفة أسباب ودوافع القتل.

ويأتي ذلك مع تزايد نشاط خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” ضمن مناطق نفوذ “قسد”.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا منذ شهر تموز/يونيو 2018 وحتى يومنا هذا، ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 784 شخصاً.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة لـ 278 مدنياً، من بينهم 17 طفل و14 مواطنة في دير الزور والحسكة والرقة ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 502 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط مئات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.