مجهولون يهاجمون مقرا لفصيل موال لتركيا في ريف إدلب ويصيبون عدد من العناصر بجراح

محافظة إدلب-المرصد السوري لحقوق الإنسان: هاجمت مجموعة مسلحة مجهولة، مساء اليوم، مقرا لعناصر فرقة الحمزة التابعة لـ”الجيش الوطني” في قرية دير سنبل بمنطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، ما أدى إلى إصابة عدد من العناصر بجروح متفاوتة.

وكانت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان أفادت، بأن الفصائل الموالية لتركيا استقدمت تعزيزات عسكرية لها خلال الأيام الفائتة، نحو مناطق ريف إدلب الجنوبي.

وكان المرصد السوري قد وثق، في 25 آب، مقتل مدير مخيم السلام في قرية باريشا في ريف مدينة حارم شمال إدلب، جراء استهدافه من قبل مسلحين مجهولين يستقلون سيارة.