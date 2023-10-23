مجهول الهوية.. العثور على جثة مواطن مقتولاً بالقرب من نهر الفرات بريف الرقة الشرقي

محافظة الرقة: عثر أهالي على جثة رجل مجهول الهوية، مقتولاً على ضفة نهر الفرات، بالقرب من منقطة الحمرات بريف الرقة الشرقي، ضمن مناطق نفوذ الإدارة الذاتية، دون معرفة هوية الفاعلين، فيما تدخلت القوى الأمنية لكشف ملابسات الجريمة.

وبذلك، يكون المرصد السوري لحقوق الإنسان، وثق 65 جريمة قتل بشكل متعمد ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية”، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ماتزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحية تلك الجرائم 71 شخص بينهم 9 سيدات و8 أطفال، توزعوا على النحو التالي:

– 17 بينهم 4 سيدات و4 أطفال في الحسكة.

– 25 بينهم سيدة وطفلة في دير الزور

– 16 بينهم 3 سيدات وطفلان في الرقة.

– 9 بينهم سيدة في منبج.

– 4 بينهم طفل في عين العرب (كوباني)