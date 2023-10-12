محاصرة دورية لقسد يشعل اشتباك مسلح مع مسلحين محليين ويخلف جرحى بينهم أطفال في ريف دير الزور الشرقي

محاصرة دورية لقسد يشعل اشتباك مسلح مع مسلحين محليين ويخلف جرحى بينهم أطفال في ريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور: حاصر مسلحون محليون دورية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية على طريق حجي في بلدة أبو حمام بريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة بين الطرفين، تسببت الاشتباكات بسقوط جرحي مدنيين بينهم أطفال، حيث جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وسط توتر يسود البلدة.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، قبل قليل، إلى هجوم نفذه مسلحون محليون بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس على مواقع تابعة لقوات سوريا الديمقراطية باستخدام الرشاشات الثقيلة وقذائف “الآربيجي” في قرية الربيضة في ريف دير الزور الشمالي.

واستهدف المسلحون نقطة عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية بقذائف “الآربيجي” في قرية أبو النيتل في الريف الشمالي، وحاجز كوع الخاشر في بلدة الصور في الريف الشرقي.