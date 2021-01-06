محافظة درعا تشهد 3 عمليات ومحاولات اغتيال خلال اليوم طالت “متصالحين” ومتعاونين مع أفرع النظام الأمنية

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: شهدت محافظة درعا في الجنوب السوري، ثلاث عمليات اغتيال طالت ثلاث أشخاص منذ ساعات الصباح الأولى ليوم الأربعاء، حيث تعرض عنصر سابق ضمن تنظيم “الدولة الإسلامية” ممن أجروا “تسويات ومصالحات” وحصلوا على بطاقات أمنية لعملية اغتيال في درعا البلد، من خلال استهدافه برصاص مسلحين مجهولين، بالإضافة إلى إصابة شخص آخر كان برفقته يعمل في تجارة المخدرات ومتعاون مع أفرع النظام الأمنية، تزامنا مع ذلك، اغتال مسلحون مجهولون عنصراً ضمن “الفيلق الخامس” المدعوم من روسيا في بلدة كحيل ضمن الريف الشرقي لمحافظة درعا، وأشار المرصد السوري صباح اليوم، إلى أن مجهولين أطلقوا النار على “مخبر” لدى “المخابرات الجوية” في بلدة الغارية الشرقية، بريف درعا الشرقي، الامر الذي أدى إلى إصابته بجراح.

ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 838 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 549، وهم: 152 مدنيًا بينهم 12 مواطنة، و16 طفل، إضافة إلى 246 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و108 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و23 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 24 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.