محافظة درعا جنوبي سوريا تشهد عملية اغتيال جديدة راح ضحيتها قيادي سابق ضمن فصائل المعارضة

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري، عملية اغتيال جديدة ضمن محافظة درعا جنوبي سوريا، راح ضحيتها قيادي سابق ضمن فصائل المعارضة، حيث اغتال مسلحون مجهولون القيادي بعد استهدافه بعدة طلقات نارية في مخيم درعا بمدينة درعا، مما أدى إلى مقتله على الفور، ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن القيادي خضع لتسوية مع قوات النظام عقب سيطرتها على محافظة درعا، ولكن لم ينضم لأي جهة داخل النظلم وبقي مدنيًا طوال الفترة الممتدة منذ سيطرة النظام على درعا في تموز 2018 حتى يومنا هذا قبل أن يتم اغتياله.

ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 894 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 591، وهم:162 مدنيًا بينهم 12 مواطنة، و16 طفل، إضافة إلى 267 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و114 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و23 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 25 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.