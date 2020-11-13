محامو ترمب ينسحبون من تمثيله في طعون نتائج بنسلفانيا ويعربون عن قلقهم من تشكيك الطعون في نزاهة العملية الديمقراطية

محامو ترمب ينسحبون من تمثيله في طعون نتائج بنسلفانيا ويعربون عن قلقهم من تشكيك الطعون في نزاهة العملية الديمقراطية

انسحب محامو الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترمب، من تمثيله في الطعون المرفوعة ضد نتائج انتخابات بنسلفانيا.

وقال المحامون، الجمعة، إن هذه الخطوة جاءت بعد خلافات حول جدوى الطعون، وفق رويترز.

كما أعربوا عن قلقهم من تشكيك الطعون في نزاهة العملية الديمقراطية.

يشار إلى أنه رغم البلبلة التي رافقت الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة ونتائجها، نفت السلطات الانتخابية الأميركية في وقت سابق الجمعة، وجود أدلة على فقدان أصوات أو تعديلها، أو على وجود عيوب في الأنظمة الانتخابية خلال الانتخابات الرئاسية.

وقالت تلك السلطات المحلية والوطنية المكلفة بأمن الانتخابات، وبينها خصوصاً وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية التابعة لوزارة الأمن الداخلي، في بيان مشترك، إن “انتخابات الثالث من نوفمبر كانت الأكثر أماناً في التاريخ الأميركي”.

“لا أدلة على تزوير”

كما أضافت: “لا توجد أدلة على أن أي نظام انتخابي حُذِف أو فقَدَ أصواتاً أو عدلها، أو تم اختراقه بأي شكل من الأشكال”.

إلى ذلك تابع بيان السلطات الانتخابية: “رغم علمنا بأن العملية الانتخابية لدينا تشكل موضوع الكثير من الادعاءات، يمكننا أن نؤكد لكم أن لدينا ثقة مطلقة في أمن انتخاباتنا ونزاهتها”.

وكانت بعض التقارير قد أفادت بأن نظام تصويت يسمى “دومينيون” قام بـ”محو” 2,7 مليون صوت في جميع أنحاء البلاد لا سيما في بنسلفانيا وولايات أخرى.

المصدر ::العربية نت