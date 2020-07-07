محاور التماس جنوبي إدلب تشهد استهدافات متبادلة بين قوات النظام والفصائل

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء، استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة، بين قوات النظام من جانب، والفصائل من جانب آخر، على محور فليفل والرويحة بالقطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، دون معلومات عن خسائر بشرية، وأشار المرصد السوري مساء الأمس، إلى قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام، مستهدفة بلدتي كنصفرة والبارة وقرية الموزرة في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.

ورصد المرصد السوري صباح يوم أمس الاثنين، تجدد الخروقات ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”، حيث قصفت قوات النظام خلال الساعات الفائتة، مواقع في قرى الفطيرة وسفوهن وفليفل جنوب إدلب، كما حلقت طائرات روسية بشكل مكثف في أجواء ريفي حلب الغربي وإدلب الجنوبي.