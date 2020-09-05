محاور بريف تل أبيض الغربي تشهد اشتباكات بين الفصائل الموالية لأنقرة وقوات سوريا الديمقراطية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، اشتباكات بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى، على محاور ضمن ريف تل أبيض الغربي، شمالي الرقة، ترافقت مع استهدافات متبادلة، وسط معلومات عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين.

وكان المرصد السوري نشر مساء أمس، أن القوات التركية والفصائل الموالية لها، قصفت بالأسلحة الثقيلة مناطق في قريتي عفدكو وكوبرلك في ريف تل أبيض الغربي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

يأتي ذلك بعد هدوء حذر على محاور تل أبيض استمر 10 أيام متتالية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، في 22 آب الفائت، قصفا صاروخيا نفذته الفصائل الموالية لتركيا، على مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في ريف مدينة تل أبيض الغربي شمال الرقة، دون معلومات عن خسائر بشرية.