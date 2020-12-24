محاور جبل الزاوية تشهد قصفًا متبادلًا بين الفصائل وقوات النظام بالتزامن مع تحليق لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء المنطقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم، قصفًا صاروخيًا متبادلًا بين الفصائل وقوات النظام على محاور جبل الزاوية في الريف الجنوبي لمحافظة إدلب، تزامن ذلك مع تحليق لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء المنطقة.

ووثق المرصد السوري مساء الأمس، مقتل 4 عناصر من قوات النظام على محاور ريفي حلب وإدلب، حيث قتل عنصران من قوات النظام، قنصًا برصاص عناصر الفصائل على محور الفوج 46 غربي حلب.

كما قتل ضابط وعنصر من قوات النظام على محور جوباس بريف إدلب.

وتمكنت الفصائل من إعطاب آلية عسكرية لقوات النظام على محور الدار الكبيرة جنوبي إدلب.

ورصد المرصد السوري، قصفًا متقطعًا استهدف مواقع الفصائل على محاور حرش بينين بريف إدلب.