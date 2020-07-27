محاور “جبل الزاوية” جنوب إدلب تشهد قصفاً متبادلاً بين الفصائل وقوات النظام.. تزامنا مع حركة نزوح للمدنيين من المنطقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفا صاروخيا مكثفا تنفذه الفصائل الجهادية والمقاتلة على تمركزات لقوات النظام، في مدينة كفرنبل ومحيطها جنوب إدلب، بالإضافة إلى قصف تمركزات النظام في بلدة معصران الواقعة في القطاع الشرقي من إدلب، تزامنا مع ذلك تواصل قوات النظام استهداف مناطق متفرقة من “جبل الزاوية” بالقذائف الصاروخية، دون معلومات عن وقوع خسائر بشرية، فيما تشهد مناطق “جبل الزاوية” حركة نزوح لمن تبقى من المدنيين نحو مدينة إدلب و المناطق الشمالية بسبب القصف المكثف الذي يطال المنطقة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الاثنين، تجدد القصف الصاروخي من قبل قوات النظام على مناطق متفرقة في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، ما أدى لمقتل مقاتل لدى الفصائل، في حين كانت قوات النظام قد قصفت بعد منتصف ليل الأحد – الاثنين، أماكن في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل والحلوبة جنوبي إدلب.