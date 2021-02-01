محاور ريف حلب تشهد قصفًا متبادلًا بين قوات النظام والفصائل بالتزامن مع تحليق طائرات حربية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفًا متبادلًا بين قوات النظام من جهة، والفصائل من جهة أخرى، على محور الفوج 46 بريف حلب الغربي، في حين قصفت قوات النظام بقذائف المدفعية الثقيلة بلدة تقاد، بالإضافة إلى محوري كفرنوران كفرعمة برشاشات الثقيلة، تزامنًا مع تحليق طائرات حربية في أجواء المنطقة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، بعد منتصف ليل الأحد-الاثنين وصباح اليوم، قصفًا صاروخيًا متجددًا، نفذته قوات النظام على كل من سفوهن وكنصفرة وفليفل والفطيرة وبينين والرويحة وكدورة بريف إدلب الجنوبي، والعنكاوي بسهل الغاب شمال غربي حماة، كما تبادلت الفصائل وقوات النظام الاستهدافات بالرشاشات الثقيلة، على محاور بريف إدلب الشرقي، دون معلومات عن خسائر بشرية.