محاور شرقي حلب تشهد استمرار القصف والاستهدافات المتبادلة بين الفصائل الموالية لانقرة ومجلس منبج العسكري

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، استمرار الاستهدافات المتبادلة بالقذائف الصاروخية والرشاشات الثقيلة، على محوري التوخار والعريمة بريف حلب الشرقي، بين الفصائل الموالية للحكومة التركية من طرف، وقوات مجلس منبج العسكري من طرف آخر، وسط معلومات عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين.

ورصد المرصد السوري مساء أمس، قصفاً متبادلاً بقذائف المدفعية، بين قوات مجلس منبج العسكري من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، على محور قرية التوخار والعريمة بريف حلب الشرقي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.