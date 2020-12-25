محاور عين عيسى تشهد تجدد الاشتباكات العنيفة بين الفصائل الموالية لأنقرة وقوات سوريا الديمقراطية

محافظة الرقة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الجمعة، تجدد الاشتباكات على محور جهبل ومشيرفة بريف عين عيسى شمالي الرقة، بين الفصائل الموالية لأنقرة من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى، تترافق مع قصف تركي يطال المنطقة، بالإضافة لاستهدافات متبادلة بين الأطراف المتصارعة، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.

ونشر المرصد السوري يوم امس، أن القوات الروسية عمدت إلى إنشاء قاعدة عسكرية جديدة لها، في قرية كالطة الواقعة في الريف الجنوبي لناحية عين عيسى شمالي الرقة، فيما شهدت محاور قريتي جهبل والمشيرفة تجدد الاشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى وسط قصف صاروخي متبادل بين الطرفين تشهده محاور القتال.