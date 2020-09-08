محاور في ريف حلب الغربي تشهد اشتباكات بين قوات النظام والفصائل وتحرير الشام

قصفت قوات النظام بعد منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء، مناطق في الفطيرة وكنصفرة وكفرعويد والحلوبة بريف إدلب الجنوبي، كما دارت اشتباكات على محور الفوج 46 بريف حلب الغربي، بين هيئة تحرير الشام والفصائل من جانب، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب آخر.

وكان المرصد السوري أشار يوم أمس، إلى أن فصائل “غرفة عمليات الفتح المبين”، استهدفت مواقع قوات النظام والمسلحين الموالين لها على محاور داديخ وكفر بطيخ بالقرب من مدينة سراقب في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، وذلك ردا منها على قصف قوات النظام قرى وبلدات محافظة إدلب، التي أسفرت عن وقوع شهداء وجرحى مدنيين.