محاولة اغتيال ضابط بشعبة المخابرات العسكرية بمدينة دير الزور

محافظة دير الزور: استهدف مسلحون مجهولون بالرصاص المباشر، سيارة أمنية “بيك أب” يستقلها ضابط في شعبة المخابرات العسكرية ويشغل منصب رئيس الدوريات، في مدينة دير الزور، مما أدى إلى تدهور السيارة وإصابة الضابط بجروح.

وفي 10 تشرين الأول، أصيب 10 أشخاص من أبناء عائلة العروات بجراح متفاوتة بينهم بحالة حرجة، إثر اندلاع اشتباك مسلح بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين أبناء العائلة، في قرية الجنينة بريف دير الزور ضمن مناطق نفوذ قوات النظام والميليشيات الإيرانية، بسبب خلاف على معابر التهريب.