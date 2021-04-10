محاولة اغتيال المسؤول عن ملف التسويات بهجوم مسلح قرب الجولان السوري المحتل

محافظة القنيطرة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن مجهولين، هاجموا بالأسلحة الخفيفة حاجزًا لقوات النظام بين منطقتي الهجة والسويسة قرب الجولان السوري المحتل، بريف القنيطرة الجنوبي، في محاولة منهم لاغتيال المسؤول عن ملف التسويات في ريف القنيطرة الجنوبي، حيث نجا من محاولة الإغتيال، وأصيب عنصر من قوات النظام المتواجدين على الحاجز.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد رصد أمس الأول، هجومًا بالأسلحة الرشاشة والقنابل من قبل مسلحين مجهولين، على “حاجز البكار” بريف القنيطرة الجنوبي قرب الحدود مع الجولان المحتل، الذي تتخذه “المخابرات الجوية” التابعة للنظام السوري مركزًا لها، ما أدى إلى مقتل 3 عناصر وإصابة آخرين.