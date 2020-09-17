محاولة اغتيال تستهدف أحد عناصر “الأمن العسكري” التابع للنظام السوري في ريف درعا الغربي

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: عمد مسلحون مجهولون إلى إطلاق النار على مقاتل سابق لدى الفصائل، ممن انضموا إلى “الأمن العسكري” التابع للنظام السوري عقب التسويات والمصالحات، وذلك في مدينة نوى بريف درعا الغربي، ما أدى لإصابته بجراح وإصابة شخص آخر كان برفقته، ونشر المرصد السوري يوم أمس، أن مسلحين مجهولين بالرصاص، عنصراً من “الفيلق الخامس” الموالي لروسيا، في مدينة جاسم شمال محافظة درعا، ما أدى إلى مقتله على الفور.

وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 668 ، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 448 ، وهم: 122 مدنيا بينهم 12 مواطنة، و15 طفل، إضافة إلى 208 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و79 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و23 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 22 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”