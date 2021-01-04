محاولة اغتيال تستهدف أحد عناصر “الفيلق الخامس” المدعوم من قبل روسيا في ريف درعا الشرقي

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، محاولة اغتيال جديدة شهدتها محافظة درعا، حيث قام مسلحون مجهولون بإطلاق الرصاص على أحد عناصر “الفيلق الخامس” الذي أنشأته روسيا، وذلك في بلدة الكحيل بريف درعا الشرقي، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.

ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 829 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 540، وهم: 151 مدنيًا بينهم 12 مواطنة، و16 طفل، إضافة إلى 243 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و104 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و23 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 24 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.