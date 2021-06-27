محاولة اغتيال تستهدف اثنين من عناصر “الجيش الوطني” في تل أبيض

محافظة الرقة: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان في مناطق نفوذ فصائل غرفة عمليات “نبع السلام”، محاولة اغتيال طالت عنصرين اثنين من فصائل “الجيش الوطني” الموالية للحكومة التركية، حيث أقدم مسلحون على استهدافهما بالسلاح الخفيف خلال الساعات الفائتة في مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي.

المرصد السوري كان قد أفاد في السادس من الشهر الجاري، إلى استمرار مسلسل الانفلات الأمني في عموم المناطق الخاضعة لنفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها، وفي سياق ذلك، عُثر على جثة عنصر ينتمي لـ “الفرقة 20” المنضوية ضمن مايسمى “الجيش الوطني” ، مخنوقًا وعليه آثار تعذيب داخل مقر الفصيل في قرية فويلان التابعة لناحية سلوك في الريف الشرقي لمحافظة الرقة.

وفي 26 أيار/مايو المنصرم، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى مقتل عنصر من فصيل “أسود السنة” الموالية لأنقرة وإصابة زوجته برصاص مسلحين مجهولين اقتحموا منزلهم في ناحية سلوك الواقعة شمالي الرقة ضمن مناطق “نبع السلام”.