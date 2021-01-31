محاولة اغتيال تستهدف ضابط من “المخابرات الجوية” في ريف درعا الشرقي

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: علم المرصد السوري، بأن ضابط برتبة “رائد” في “المخابرات الجوية” التابعة للنظام، نجا من محاولة اغتيال بعد قيام مجهولين بزرع عبوة ناسفة على مدخل مدينة الحراك في ريف درعا الشرقي، حيث انفجرت العبوة دون وقوع أي أضرار بشرية، ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن الضابط الذي جرى محاولة اغتياله يعد المسؤول عن حاجز المخابرات الجوية في مدينة الحراك وعدة حواجز أُخرى تابعة للمخابرات الجوية في ريف درعا الشرقي.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم الأحد، مقتل عنصر سابق لدى الفصائل ممن أجروا تسويات ومصالحات في بلدة تسيل بريف درعا الغربي، حيث قتل برصاص مجهولين في الحي الشمالي من البلدة.

ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 884 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 587، وهم:161 مدنيًا بينهم 12 مواطنة، و16 طفل، إضافة إلى 264 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و114 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و23 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 25 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.