محاولة اغتيال تستهدف عنصر من “الشرطة العسكرية” بريف مدينة الباب شمال شرق حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان محاولة اغتيال جديدة ضمن مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها بالريف الحلبي، حيث أقدم مجهولون على إطلاق النار باتجاه عنصر من “الشرطة العسكرية” في قرية الكندرلية بريف مدينة الباب شمال شرق حلب، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري نشر قبل ساعات، أن عبوة ناسفة انفجرت قرب “دوار القبان” على طريق جنديرس، ما أدى لإصابة اثنين على الأقل بجراح.