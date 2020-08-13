محاولة اغتيال تستهدف قاضي سابق لدى “محكمة دار العدل” في ريف درعا الشرقي

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان حادثة جديدة في إطار الفلتان الأمني المسيطر على محافظة درعا، حيث عمد مسلحون مجهولون إلى إطلاق النار على “إمام مسجد” عند أطراف بلدة الجيزة بريف درعا الشرقي، ما أدى لإصابته بجراح، نُقل على إثرها إلى المشفى، يذكر أن الشيخ قاضي سابق ضمن “محكمة دار العدل” إبان سيطرة الفصائل على درعا.

وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 613، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 404، وهم: 105 مدنيا بينهم 12 مواطنة و11 طفل، إضافة إلى 187 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و72 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و22 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 19 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.