محاولة اغتيال تستهدف قيادي ضمن “اللواء الثامن” الموالي لروسيا في ريف درعا الشرقي

محافظة درعا: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، في درعا، محاولة اغتيال تعرض لها قيادي ضمن “اللواء الثامن” الموالي لروسيا، حيث انفجرت عبوة ناسفة بسيراة كان يستقلها بعد منتصف ليل الأربعاء-الخميس على اتستراد دمشق – درعا قرب بلدة صيدا بالريف الشرقي لدرعا، دون معلومات عن خسائر بشرية إذ اقتصرت الأضرار على الماديات، الجدير بالذكر أن المستهدف كان قيادي سابق لدى الفصائل وبعد سيطرة النظام على درعا، أجرى تسويات ومصالحات وانضم لاحقاً إلى “اللواء الثامن” كقيادي فيه.

ووفقًا لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 1150 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 793، وهم: 228 مدنيًا بينهم 14 مواطنة، و24 طفل، إضافة إلى 363 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و 142 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و27 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 32 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.