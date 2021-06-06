محاولة اغتيال تستهدف قيادي في “الجيش الوطني” بريف حلب الشمالي

محافظة حلب: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان من ريف حلب الشمالي، محاولة اغتيال طالت قيادي ضمن فصيل “المعتصم” التابع للجيش الوطني، عبر استهدافه بالرصاص من قبل مسلحين مجهولين في مدينة مارع شمالي حلب، الأمر الذي أدى إلى إصابته بجراح، نُقل على إثرها إلى المشفى.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، أشار في 11 نيسان الفائت، إلى استشهاد طفل في محيط مدينة مارع بريف حلب الشمالي، بطلق ناري مجهول المصدر، أثناء رعية الأغنام، فيما اتهم ذوي الطفل بأن الرصاص مصدره القوات الكردية المتمركزة على المحاور القريبة من المدينة.