محاولة اغتيال تستهدف قيادي في “مجلس دير الزور العسكري” ضمن منطقة شرق الفرات

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: هز انفجار بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة، بلدة الباغوز الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية في ريف دير الزور الشرقي، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن الانفجار سببه استهداف سيارة قيادي في مجلس دير الزور العسكري بعبوة ناسفة في البلدة، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، مقتل 3 عناصر من قوات سوريا الديمقراطية، ذبحا بالسكاكين على يد مجهولين يعتقد أنهم من تنظيم “الدولة الإسلامية”، في هجوم نفذوه على نقطة عسكرية للجمارك التابعة لـ”قسد” في قرية الشهابات شمال دير الزور.

على صعيد متصل، توجهت فرقة من القوات الامريكية إلى مكان الحادثة للتحقق من الهجوم ورفع البصمات.