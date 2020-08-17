محاولة اغتيال تستهدف مقاتل سابق لدى الفصائل ضمن الريف الغربي لمدينة درعا

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن مسلحين مجهولين حاولوا اغتيال مقاتل سابق لدى الفصائل، وذلك عبر استهدافه بالرصاص في بلدة المزيريب بريف درعا الغربي، ما أدى لإصابته بجراح، وكان المرصد السوري وثق يوم أمس مقتل شخص، عقب إطلاق النار عليه من قبل مسلحين مجهولين في بلدة طفس بريف درعا الغربي، يذكر أن القتيل من المقاتلين السابقين لدى الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”.

وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 618، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 411، وهم: 109 مدنيا بينهم 12 مواطنة و12 طفل، إضافة إلى 187 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و73 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و23 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 19 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.