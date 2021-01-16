محاولة اغتيال تستهدف مواطناً ضمن ريف درعا الشرقي

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أصيب مواطن من أهالي مدينة الحراك بريف درعا الشرقي، بجراح جراء إطلاق نار استهدفه في المدينة، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن المواطن يعمل في لبنان وجاء إلى مدينته في زيارة، وكان المرصد السوري وثق اليوم مقتل شخص متأثراً بجراح أصيب بها جراء إطلاق النار عليه، من قبل مسلحين مجهولين في مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، وذلك في 13 من شهر كانون الثاني الجاري.

ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 852 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 563، وهم: 158 مدنيًا بينهم 12 مواطنة، و16 طفل، إضافة إلى 249 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و109 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و23 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 24 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.