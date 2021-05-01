محاولة اغتيال تطال شخص يعمل في “تجارة المخدرات” في مدينة درعا

محافظة درعا: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان من مدينة درعا، محاولة اغتيال خلال الساعات القليلة الفائتة، طالت شخص يعمل في تجارة المخدرات، حيث جرى إطلاق النار عليه من قبل مجهولين يستقلان دراجة نارية في حي طريق السد، ما أدى لإصابته بجراح، نُقل على إثرها المشفى، يأتي ذلك في ظل استمرار الفلتان الأمني المتصاعد بمحافظة درعا وانتشار المخدرات بشكل كبير فيها حالها كحال عموم المناطق السورية.

ووفقًا لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 1018 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 698، وهم: 193 مدنيًا بينهم 12 مواطنة، و21 طفل، إضافة إلى 324 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و 129 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و25 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 27 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.