محاولة اغتيال تطال “عضو مجلس بلدي” في الكرك الشرقي.. وقوات النظام تطلق النار عشوائياً في بلدة داعل

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: استهدف مسلحون مجهولون بالأسلحة الرشاشة أحد أعضاء “المجلس البلدي” في بلدة الكرك الشرقي بريف درعا الشرقي، ولم يتعرض المستهدف لأذى، في حين علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن عناصر إحدى الحواجز التابعة لقوات النظام في بلدة داعل، أطلقت الرصاص بشكل عشوائي ومكثف بعد منتصف الليل، وسط إلقائها لقنابل يدوية أيضاً، دون معلومات حتى اللحظة عن أسباب ذلك.

وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 550، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 362، وهم: 91 مدنيا بينهم 9 مواطنات و9 أطفال، إضافة إلى 176 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و57 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و19 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 19 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.